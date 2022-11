SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um brasileiro foi preso nos Estados Unidos, na quarta-feira (26), sob a acusação de maus-tratos a animais de uma fazenda. O episódio aconteceu no condado de Tyngsborough, em Massachusetts.

Segundo as autoridades locais, o suspeito foi identificado como Adewalter Machesky, 50, conhecido pela comunidade brasileira da região como "Cowboy de Rondônia". Ele também possui um perfil no Instagram, onde compartilha fotos de seu trabalho com cavalos e outros animais.

O relatório da polícia aponta que Machensky cometeu atos de crueldade contra os animais de uma fazenda de criação. Ele passou a ser investigado depois que um pônei, que pertencia ao brasileiro, foi encontrado ferido em uma estrada do condado de Tyngsborough, no dia 24 de outubro.

De acordo com a polícia, o animal estava sangrando bastante e estava com dificuldades para se levantar do chão. Ele foi socorrido por veterinários logo depois, segundo o site Brazilian Times.

Um especialista em equinos da MSPCA-Animal Care and Adoption Center (Centro de Adoção e Cuidado de Animais, em tradução livre) afirmou que o pônei estava sofrendo de sepse e apresentou vários ferimentos graves. Os veterinários decidiram aplicar eutanásia para livrar o animal da agonia.

No entanto, o MSPCA informou que já desconfiava das ações de Machesky há algum tempo. O pônei vivia em uma pequena fazenda, que pertence ao brasileiro, que conta com vários animais e plantações.

O mandado de prisão contra ele foi emitido na quarta-feira (26), pelo Tribunal Distrital de Lowell. Até o momento, não há informações sobre a defesa de Machensky.