SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grande incêndio atingiu um arranha-céu ao lado do edifício mais alto do mundo, o Burj Khalifa. O episódio aconteceu na manhã desta segunda-feira (7) em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

De acordo com o tabloide britânico Daily Star, o edifício de 35 andares, conhecido como Boulevard 8, pegou fogo com as chamas do lado de fora da torre.

As autoridades locais informaram que as chamas surgiram durante a madrugada, por volta das 3h45, e rapidamente se espalharam e ganharam grandes proporções. A causa do incêndio ainda não foi descoberta.

Algumas imagens feitas por testemunhas mostram a fachada do arranha-céu tomada pelas chamas, com uma faixa de fogo que se estende do topo do prédio até os primeiros andares, além de marcas pretas que evidenciam os danos à edificação.

Em entrevista ao National World, Bindu Rai, que mora em frente ao prédio, detalhou o momento em que o incêndio começou e o pânico que tomou a região.

"Minha mãe acordou quando o fogo surgiu e seu quarto inteiro foi iluminado. Meu prédio fica de frente para o Boulevard 8. Pelo que pareceu, o revestimento do lado esquerdo do prédio estava pegando fogo de cima a baixo. Fui informado de que o fogo se espalhou de dentro de dois apartamentos até o resto do edifício. Mas as chamas ficaram mais visíveis no exterior".

Segundo a testemunha, muitos destroços caíram e as chamas foram controladas pela equipe do Corpo de Bombeiros.

"Todos os moradores foram evacuados com segurança e não houve feridos ou vítimas. As equipes chegaram ao local cinco minutos depois que a sala de operações foi alertada sobre o incêndio às 3h11", declarou um porta-voz da Defesa Civil.

"O comandante de campo confirmou às 4h52 que o fogo foi controlado e às 6h08, as operações foram completamente encerradas e o local foi entregue às autoridades competentes para tomar as medidas necessárias".

O arranha-céu foi construído pela grande incorporadora imobiliária Emaar, que é responsável pelo desenvolvimento da torre Burj Khalifa. O projeto faz parte dos oito edifícios que compõem o Boulevard Walk.

Segundo o jornal The National, a Emaar é uma incorporadora de construção apoiada pelo governo dos Emirados Árabes. Até o momento, a empresa não emitiu uma declaração sobre o incêndio.

Dubai tem um histórico de incêndios em edifícios de alto padrão nos últimos anos. Em abril, o luxuoso hotel Swissôtel Al Murooj, também próximo ao Burj Khalifa, foi palco de um incêndio de grandes proporções, que gerou danos graves ao estabelecimento.

Em outro evento, o sofisticado Address Hotel, de 63 andares, pegou fogo durante a celebração do Réveillon de 2015, na região central da cidade. Por coincidência, o edifício também está localizado perto do Burj Khalifa.

Essa situação levantou dúvidas sobre as credenciais de segurança das construções da cidade, assim como os revestimentos e outros materiais usados.