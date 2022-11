SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião que fazia acrobacias bateu uma de suas asas em uma antena de comunicações durante um espetáculo aéreo em Bogado, na Argentina, no sábado (5). Um vídeo mostra o momento do acidente, que deixou feridos.

Segundo o jornal argentino Página 12, o piloto escapou ileso, mas quatro espectadores ficaram se machucaram quando parte da estrutura da antena caiu no chão. No vídeo, várias pessoas assistem ao momento em que o avião se aproxima.

A aeronave DHC-1 Chipmunk colidiu com a asa direita contra uma antena do Bragado Flying Club e teve de efetuar uma aterrissagem de emergência - realizada sem novos problemas.

Dois dos espectadores feridos foram atendidos no mesmo local e voltaram para suas casas. Os outros dois foram transferidos para o hospital local, onde passaram por exames.

As autoridades informaram que vão abrir uma investigação para definir as causas e responsabilidades do incidente.

Apesar do acidente no primeiro dia de atividades, o evento continuou durante o domingo (6).