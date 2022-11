SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Ao menos 19 pessoas morreram e outras seis ficaram feridas em um acidente de ônibus neste sábado (12) no norte do Egito.

Segundo o jornal britânico The Guardian, o veículo transportava 35 pessoas quando saiu da rodovia e caiu no canal de Mansoura, em Aga, ao norte da região de Dakahlia.

A imprensa local informa que o acidente foi causado por uma falha no volante, mas que não há detalhes sobre qual teria sido o problema, segundo o site irlandês RTE.

De acordo com o portal irlandês, os acidentes de trânsito no Egito são comuns e as rodovias no país costumam estar em condições precárias. Em 2021, cerca de 7 mil pessoas morreram nas estradas do país, informa o RTE.

A cidade está a cerca de duas horas ao norte da capital Cairo.

O Egito sedia a COP-27, a Conferência das Nações Unidas para o clima, da qual o presidente eleito no Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai participar nos próximos dias.

O local do acidente fica longe da cidade do evento, Sharm el-Sheikh, a cerca de sete horas de distância.