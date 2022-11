SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois aviões se chocaram no ar na tarde deste sábado (12) em uma demonstração na cidade de Dallas, no Texas (EUA). Eles participavam de um evento chamado de Wings Over Dallas, na região do aeroporto executivo da cidade.

Segundo as autoridades locais, a colisão envolveu um Boeing B-17 Flying Fortress e um Bell P-63 Kingcobra. As duas aeronaves, dos tempos da Segunda Guerra, caíram logo após o acidente, e imagens publicadas nas redes sociais permitem ver uma delas pegando fogo no solo.

Os vídeos mostram ainda o momento do choque, ocorrido às 13h20 (pelo horário local), 16h20 em Brasília. Segundo a agência de notícias Associated Press ainda não está claro quantas pessoas havia a bordo de cada avião --tampouco se sabe se há sobreviventes.

As agências que regulam a aviação nos Estados Unidos já disseram que vão investigar o acidente.