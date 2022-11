SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A escritora britânica Angela Levin contou ao jornal The Sun que o príncipe Harry tinha ressalvas quanto à produção de "The Crown", série da Netflix que retrata a realeza do Reino Unido a partir da coroação de Elizabeth 2ª, em 1950.

Levin relatou que, quando entrevistou Harry como parte do processo de composição da biografia que está escrevendo sobre ele, foi questionada pelo irmão de William se já havia assistido ao programa.

Ela respondeu negativamente, e Harry então comentou: "Você precisa. Mas eu vou insistir que [a produção] pare porque eu não quero estar nela.

"Embora não se saiba ao certo se o marido de Meghan Markle levou adiante o projeto de tentar 'encurtar' "The Crown", o fato é que a batalha de qualquer forma teria sido perdida.

Atualmente, a série concebida e produzida por Peter Morgan encontra-se em sua quinta temporada, na qual Harry já aparece como uma criança, interpretado pelo ator mirim Will Powell.