SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um avião de pequeno porte com dois ocupantes ficou preso entre fios de alta tensão ao colidir com uma torre de energia elétrica em Maryland, nos Estados Unidos, na noite deste domingo (27).

Os dois ocupantes da aeronave ficaram pendurados a uma altura de 30 metros por quase sete horas aguardando o resgate, que foi considerado "delicado" pelas autoridades e deixou mais de 85 mil residências sem energia.

Nas redes sociais, a Pepco, responsável pela distribuição de energia elétrica na região, confirmou que o avião se chocou contra uma área de distribuição deles e avisou que a energia seria suspensa em algumas regiões de Maryland para o resgate da dupla.

"A prioridade é prover assistência necessária e suporte aos times de resgate. Depois disso, vamos restaurar o serviço de energia para nossos usuários o mais rápido possível", afirmou.

Segundo o canal norte-americano NBC News, a queda da aeronave foi registrada às 17h40 no horário local (19h40 no horário de Brasília) e a dupla foi resgatada pouco após as 00h30 de hoje (2h30 no horário de Brasília).

O Corpo de Bombeiros explicou que a demora no resgate ocorreu porque eles precisavam se certificar de que a torre de energia estava desativada e que o avião estava estabilizado antes de retirar a dupla.

A princípio, o Corpo de Bombeiros do Condado de Montgomery afirmou que os dois ocupantes estavam sem ferimentos. Eles foram os responsáveis por acionar o socorro usando um celular de dentro da aeronave.

Em uma coletiva de imprensa feita após o resgate, porém, eles contaram que ambos tiveram um "forte trauma físico" causado durante a colisão e pelas horas que passaram esperando o resgate em temperaturas de 10ºC.

Apesar dos ferimentos, eles não correm risco de morte. Uma investigação foi aberta para descobrir as causas do acidente.