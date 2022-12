SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ao menos 155 pessoas ficaram feridas após dois trens colidirem em Barcelona nesta quarta-feira (7). Segundo o jornal espanhol El País, o acidente ocorreu na estação Montcada i Reixac-Manresa, da linha R4, por volta das 7h50 do horário local (3h40 do horário de Brasília). As caudas do incidente ainda estão sendo investigadas.

O choque entre os trens ocorreu em baixa velocidade e a maioria dos passageiros, incluindo os feridos, conseguiram deixar os vagões por conta própria. Três dos feridos precisaram ser transferidos para centros de saúde próximos. No entanto, a expectativa é de que eles recebam alta em breve.

Os veículos foram evacuados em menos de meia hora e não há registro de pessoas que tenham ficado presas nas ferragens.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que as partes dos veículos que colidiram tiveram danos. Além disso, é possível observar os passageiros saindo do local com um cobertor térmico na rua.

Uma testemunha contou ao jornal Ser Catalunya que estava esperando o trem quando ouviu um estrondo. "O trem parado se moveu dois metros e parou. Muitas pessoas caíram com o impacto porque o trem estava muito cheio."

A ministra espanhola de Transportes, Raquel Sánchez, agradeceu "rápida atuação de todos os serviços de emergência e do pessoal da ADIF [companhia pública responsável pelas ferrovias]".

Sánchez ainda foi questionada sobre as frequentes reclamações sobre a rede ferroviária catalã, ao que respondeu pedindo para que os usuários da linha não confundam "este episódio pontual, que nada tem a ver com todos os investimentos que fazemos na Espanha, especialmente na Catalunha, para melhorar o serviço."

De acordo com o El País, a linha afetada pelo acidente, a R4, tem um histórico de graves acidentes nos últimos anos. Em novembro de 2018, uma pessoa morreu e outras 49 ficaram feridas devido a um deslizamento de terra em uma encosta após fortes chuvas em Vacarisses.

Alguns meses depois, um motorista morreu em uma colisão entre dois trens entre as estações de Manresa e Sant Vicenç de Castellet, próximo do incidente desta quarta-feira.