SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente do Peru, Pedro Castillo, foi detido nesta quarta-feira (7) após ordenar a dissolução do Parlamento. A determinação é prerrogativa do chefe do Executivo mas é vista pela oposição e pela imprensa peruana como uma tentativa de golpe de Estado.

Segundo o jornal La Republica, Castillo deixou o Palácio de Governo, em Lima, e, detido por agentes de sua escolta, foi conduzido por policiais até uma delegacia na capital peruana.

O jornal El Comercio afirma que o presidente, a primeira-dama, Lilia Paredes, e outros membros da família foram vistos reunindo pertences e malas antes da detenção -indicação de que ele pretendia deixar a capital.