BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Diplomatas e embaixadores do Ministério de Relações Exteriores têm dito que preferiam um nome político para comandar a pasta.

Nos últimos dias, entraram na bolsa de apostas o senador Jaques Wagner (PT-BA) e o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT-SP). Ambos são considerados influentes e próximos do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). São perfis tidos como capazes de representar a imagem do Brasil no exterior e também brigar pela categoria internamente.

As embaixadoras Maria Luiza Viotti e Maria Laura Rocha também eram vistas como bons nomes para o Itamaraty, pela possibilidade de serem as primeiras mulheres a comandarem a política externa do país.

Mauro Vieira enfrentará resistências na categoria. Sua gestão, durante o governo Dilma Rousseff, ficou marcada pelo atraso no pagamento da ajuda de custo dada a servidores no estrangeiro. Também foi o chanceler que menos promoveu mulheres.

Lula confirmou nesta sexta-feira (9) a indicação de Mauro Vieira para o Itamaraty ?apadrinhado de Celso Amorim, principal referência do PT nas relações exteriores, seu nome vinha sendo cotado para a vaga nas últimas semanas. Assim, o diplomata retoma o cargo que ocupou em 2015 e 2016, no segundo mandato de Dilma Rousseff (PT).