SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Três recordes mundiais para cavalos cegos foram quebrados em 29 de outubro por um equino de 22 anos da raça Appaloosa. Conhecido como "Endo, o cego", o animal perdeu a visão após uma doença nos olhos.

Endo e sua dona Morgan Wagner são moradores do estado de Oregon, nos EUA. A parceria dos dois começou quando ela tinha 13 anos. "Minha avó disse que eu poderia ficar com um de seus cavalos e escolhi o Endo. Ele tinha mais carisma e saltitava em volta dos outros cavalos", contou a mulher ao Guinness World Record.

As conquistas de Endo foram as seguintes:

- Maior salto livre de um cavalo cego: 106 cm de altura

- Maior número de mudanças de voo por um cavalo cego em um minuto: 39 vezes

- Tempo mais rápido para um cavalo cego ziguezaguear cinco postes - 6,93 segundos

- Segundo o instituto de recordes, a mudança de voo ocorre quando um cavalo alterna as patas dianteiras e traseiras de lugar simultaneamente.

Aos oito anos, o equino começou a lacrimejar e aperar os olhos com frequência. Ele foi diagnosticado com uveíte recorrente equina, uma doença ocular crônica que causa dor devido à inflamação repetida da camada intermediária do globo ocular.

Mesmo sendo tratada, a doença continuou a progredir, até que os dois olhos se romperam, sendo necessário removê-los. Desde então, a dona precisou ajudar a Endo a se acostumar com uma nova vida.

"Ele estava com muito medo no começo, então eu o levei para passear pelo celeiro e depois pela propriedade. Tudo em pequenos passos". Agora, com os títulos conquistados, Morgan espera que outros donos de cavalos cegos possam se motivar e apoiar seus animais a seguir em frente.