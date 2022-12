SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Imagens do momento em que a árvore de natal de Lisboa foi acesa ganharam as redes sociais não só pela beleza do enfeite, mas também porque o momento não foi como o programado. Ao fim da contagem regressiva para acender a iluminação, nada aconteceu.

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, apertou o botão, mas nenhuma das luzes brilhou, causando dúvidas e também risadas. Pouco tempo depois, porém, a árvore começa a brilhar e as pessoas aplaudem.

O caso aconteceu no último dia 5 de dezembro, quando a decoração de Natal da cidade era inaugurada. Além da árvore, que fica na praça do Comércio, há pavões, anjos e pombas decorando ruas e praças da cidade.

A iluminação de natal fica ligada até o Dia de Reis, comemorado em 6 de janeiro. A Câmara de Lisboa explicou nas redes sociais que foram usadas lâmpadas de LED para a iluminação, devido à crise energética.