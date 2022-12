SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os governos de Argentina, Bolívia, Colômbia e México emitiram um comunicado conjunto na tarde desta segunda-feira (12) exortando o Peru a proteger os direitos humanos e legais do ex-presidente Pedro Castillo, preso desde a última quarta-feira (7) depois de ser destituído após uma tentativa fracassada de golpe de Estado.

Os países, governados por líderes de esquerda, expressaram respaldo ao político, chamado no comunicado de presidente. "Castillo, desde o dia de sua eleição, foi vítima de um assédio que viola a Convenção Americana de Direitos Humanos", diz o texto, divulgado pela chancelaria de Bogotá.

"Exortamos às instituições que se abstenham de reverter a vontade popular expressada com o voto popular livre."

Desde a destituição e a prisão de Castillo, com a posse de Dina Boluarte como presidente, o Peru tem vivido uma onda de protestos que já deixou ao menos cinco mortes.

Dos signatários da carta, o México já teve atritos diplomáticos com Lima devido ao caso --o político populista teria tentado fugir para o país da América do Norte e fez um pedido formal de asilo, e o presidente Andrés Manuel López Obrador afirmou que esperaria para reconhecer Dina como chefe do Executivo.

O argentino Alberto Fernández, por sua vez, já telefonou a Dina.

