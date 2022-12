SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Congresso do Peru rejeitou nesta sexta-feira (16) uma proposta apresentada pelo partido de Keiko Fujimori, adversária do ex-presidente Pedro Castillo na eleição do ano passado, para antecipar as eleições presidenciais para dezembro de 2023. O político foi destituído da Presidência após uma tentativa fracassada de golpe de Estado e, desde então, o país se vê mergulhado em crises política e social.

A decisão deve aumentar ainda mais o descontentamento da população com o Congresso --pesquisas do mês passado indicam que 86% dos peruanos desaprovam o Legislativo.

Numa tentativa de apaziguar os protestos que ocorrem desde a destituição de Castillo, a atual presidente peruana, Dina Boularte, negocia com o Congresso a antecipação das eleições gerais.

Castillo é acusado de rebelião e conspiração após uma tentativa fracassada de golpe de Estado. Ele nega as acusações, e afirma seguir o líder do país por direito --ele tem se comunicado com seus apoiadores por meio de seu perfil no Twitter, onde posta mensagens escritas à mão assinadas como "presidente constitucional do Peru".