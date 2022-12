SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pesquisadores da Australian Wildlife Conservancy se surpreenderam ao encontrar um pequeno filhote de gambá enquanto analisavam alguns ninhos de animais no North Head Sanctuary.

O animal, que pesa apenas sete gramas e é menor que um dedo mindinho, se trata de um gambá-pigmeu oriental ? uma das menores espécies de gambá que existem no mundo.

A espécie está ameaçada de extinção e teve cerca de 88% de seu habitat natural destruído com as queimadas que devastaram o sul da Austrália entre 2019 e 2020. Desde então, as equipes de conservação buscam restaurar a espécie e melhorar o ecossistema no país.

O encontro com o filhote é uma boa notícia para os cientistas, pois mostra que a população desses animais está crescendo no santuário e a esperança é que existam muitos outros pela região.

A pesquisadora do santuário, Dra. Viyanna Leo, explicou, ao "The Dodo", que os gambás-pigmeus orientais são uma espécie reintroduzida, por isso "encontrar novos filhotes saudáveis é um sinal positivo de que os indivíduos estão se reproduzindo adequadamente e aumentando a população"

"É sempre uma surpresa encontrar uma mãe em casa com novos filhotes durante as inspeções em nossos ninhos", conta.