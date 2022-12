SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Imagens do que seriam criaturas incomuns que aparentemente estariam saindo do mar causaram confusão em uma comunidade de Stilbaai, na África do Sul, depois que elas foram publicadas na página local no Facebook "We Are South Africans", em 30 de novembro.

Segundo o tabloide inglês "Daily Mirror", os registros do fotógrafo Jan Vorster, 62, foram interpretados por alguns usuários como "seres alienígenas". Na verdade, eles eram restos da planta aloe vera, também conhecida como babosa.

Jan contou ao jornal ter sido acusado de tentar enganar e causar medo na população, com alguns usuários dizendo que ele "deveria ser crucificado". Contudo, o homem disse que sua intenção era conscientizar que uma invasão estava acontecendo na natureza pelos humanos, e não por figuras extraterrestres na Terra.

"Pensei que poderia usar isso como uma metáfora de como as pessoas veem essas plantas como alienígenas, mas, na verdade, somos os alienígenas de duas pernas bagunçando o mundo delas. Essa era a ideia", contou o fotógrafo ao "Daily Mirror".

As imagens fazem parecer que as plantas ? de cabeça para baixo ? estão "andando" para fora do oceano. Além disso, a luminosidade e o jogo de cores favoreceram uma interpretação mais ficcional do alerta proposto por Jan.

Mesmo com a repercussão ambígua, ele afirma que deseja trabalhar em projetos semelhantes e "continuar focando nas questões relacionadas à natureza".