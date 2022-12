SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quatro redes de supermercados na Austrália fizeram na última sexta-feira (16) um "recall" de espinafres, depois de mais de uma centena de consumidores relatar que teve alucinações e febre ao ingerir uma leva do vegetal nos últimos dias. Mais de 50 pessoas buscaram ajuda médica, incluindo uma criança.

A produtora do vegetal, Riviera Farms, do estado de Victoria, afirmou suspeitar que esta leva de espinafre tenha sido contaminada por uma erva daninha. Disse também que vai investigar o caso, testando as plantas infectadas, para que isto não se repita.

A agência reguladora de comidas australiana pediu aos consumidores que joguem fora o produto, imediatamente, ou que o devolvam e sejam reembolsados. O ministro adjunto da saúde da Austrália, Ged Kearney, afirmou que o governo federal estava em contato com os reguladores encarregados de investigar o assunto.

Segundo disse à imprensa local Darren Roberts, médico do Centro de Informações sobre Venenos de New South Wales, os afetados "são incapazes de ver direito, ficam confusos e têm alucinações". "Estamos falando de alucinações assustadoras; nada que seja divertido." Outros sintomas são coração acelerado, pupilas dilatadas, visão embaçada e pele e boca secas.

Suspeita-se que o envenenamento no espinafre tenha sido causado por plantas da família Solanaceae, que inclui beladona, erva-do-mato e raiz de mandrágora, segundo o departamento de Saúde do estado de Victoria. Ou seja, os sintomas não são decorrentes do espinafre em si.