SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do Paquistão anunciou que a tomada de uma delegacia em Bannu, no nordeste do país, por terroristas terminou com a morte de todos os 33 invasores. Eles eram membros do Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), conhecido como o Taleban paquistanês --apesar do nome, o grupo não é o mesmo que tomou o poder no Afeganistão no ano passado.

O ataque teve início no domingo (18), quando um grupo detido na delegacia por suspeita de terrorismo se apossou das armas de seus carcereiros e fez oito policiais reféns. Eles exigiam um salvo-conduto para viajar até a fronteira do Afeganistão, a cerca de 100 quilômetros de Bannu, ou para as antigas áreas tribais autônomas paquistanesas.

Um oficial sênior afirmou à Reuters que autoridades de Cabul tentaram negociar com os sequestradores e com o Taleban afegão para obter a libertação dos reféns nesta segunda-feira (20), mas todas as opções falharam e eles acabaram optando pelo uso da força.

Por volta de 12h do horário local (4h no horário de Brasília), unidades da tropa de elite do Exército aproveitaram divergências entre os sequestradores sobre como lidar com os reféns e entraram na delegacia. Residentes da área afirmaram ter ouvido explosões vindo da delegacia enquanto helicópteros sobrevoavam a área.

O ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Muhammad Asif, afirmou ao Parlamento que todos os reféns foram liberados. Ele acrescentou que dois membros das forças de segurança morreram na ação, e que entre 10 e 15 agentes ficaram feridos.

Escolas da região suspenderam suas atividades devido ao receio de novos sequestros. Prédios comerciais também permaneceram fechados, e várias rodovias foram bloqueadas pela polícia.

O episódio ocorreu um dia depois que o TTP matou quatro policiais em uma cidade próxima.