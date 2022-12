WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, pode viajar aos Estados Unidos nesta quarta-feira (21) para se encontrar com o democrata Joe Biden em Washington, disseram autoridades do governo à imprensa americana.

Caso se concretize, será a primeira vez que se tem notícia que Zelenski deixa a Ucrânia desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro. A viagem não foi confirmada oficialmente por questões de segurança.

Há a expectativa de que o presidente ucraniano discurse ainda para o Congresso. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, enviou mensagem aos deputados da Casa "encorajando que todos os membros compareçam presencialmente à sessão da noite de quarta-feira" que, segundo o texto, será "muito especial".

Ao canal CBS, a deputada Marcy Kaptur, da bancada que lide com a Ucrânia, conformou os esforços para trazer o presidente do país do leste europeu. "Ficaríamos muito honrados em recebê-lo. Estou surpresa que ele possa vir em vista da situação. Seria um grande presente tê-lo no Capitólio", disse, com a ressalva de que "entenderá se ele não puder vir de último minuto".