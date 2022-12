GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) - A família do ex-presidente do Peru Pedro Castillo, detido após fracassar em uma tentativa de golpe de Estado, chegou nesta quarta (21) ao México, onde receberá asilo político, informou um membro da chancelaria mexicana.

No Twitter, Martin Borrego, diretor da pasta para a América do Sul, publicou uma foto com os parentes de Castillo e escreveu que a medida é exemplo da tradição diplomática mexicana. "Orgulho da política externa que continua salvando vidas na América Latina."

Castillo está preso preventivamente, acusado de rebelião e conspiração após desrespeitar preceitos da Carta Magna peruana e tentar dissolver o Legislativo e concentrar poderes no Executivo. Logo após sua prisão, o governo do também esquerdista Andrés Manuel López Obrador, conhecido como AMLO, ofereceu asilo a ele.

Nesta terça-feira (20), em retaliação às manifestações de AMLO em defesa de Castillo, o Peru declarou o embaixador mexicano em Lima, Pablo Monroy, "persona non grata" e ordenou que ele deixasse o país em 72 horas.

A chancelaria peruana, que agora responde à presidente Dina Boluarte --vice de Castillo que assumiu o posto após sua queda--, afirmou que a expulsão se deve a repetidas declarações das mais altas autoridades mexicanas sobre a situação política no Peru.