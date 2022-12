SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Apesar do acidente, dois funcionários que conduziam o trem ficaram apenas com ferimentos leves e o motorista do caminhão saiu ileso, segundo o jornal norte-americano Local 3 News.

O Departamento de Transportes do Tennessee explicou que o veículo levava uma viga de cimento para uma construção em um local próximo. Mas, ao cruzar os trilhos, não atravessou a tempo pelo peso da carga e foi atingido pelo trem.

O trem, com três locomotivas e 10 vagões, derramou uma grande quantidade de óleo diesel no acidente e interditou as estradas ao redor.

O Corpo de Bombeiros descartou qualquer perigo para os moradores da região.