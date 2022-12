SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma discussão entre dois grupos terminou em tiroteio na loja de departamento Nordstrom, no Mall of America, na noite de sexta-feira (23), a dois dias do Natal.

Um homem de 19 anos foi baleado e não resistiu, informou a polícia de Bloomington. Os suspeitos do crime ainda não foram identificados.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram clientes assustados com o barulho de tiros, além de um aviso sonoro que orienta pessoas a procurar abrigo imediatamente.

Em entrevista à imprensa, o chefe da polícia de Bloomington, Booker Hodges, afirmou que cerca de cinco a nove pessoas estão envolvidas na discussão. A polícia teve acesso às imagens da câmera de segurança da loja.

Durante a briga, uma pessoa saca uma arma e atira contra o homem de 19 anos. Um dos disparos atingiu de raspão o casaco de um cliente.

Hodges acrescentou que esteve no Mall of America naquele dia fazer compras com a família. "Tínhamos 16 policiais no shopping e eles ainda assim decidiram fazer isso. Estou perdido".

O Mall of America entrou em lockdown por cerca de 1 hora após o ocorrido. Em agosto, o shopping registrou um tiroteio, mas ninguém ficou ferido. Em outubro, foram instalados detectores de metal nas entradas do shopping.

O local recebe 40 milhões de visitantes por ano, tem mais de 500 lojas, 19 restaurantes e atrações como o parque temático coberto Nickelodeon Universe e o Sea Life Aquarium.