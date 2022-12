SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um caminhão-tanque explodiu na manhã deste sábado (24) em Boksburg, na África do Sul, e deixou ao menos oito mortos e dezenas de feridos, segundo o serviço de emergências local.

O veículo teria ficado preso sob uma ponte a 100 metros de um hospital. Com o impacto, o teto do departamento de emergência do hospital colapsou, duas casas foram destruídas e vários carros pegaram fogo.

Segundo o jornal sul-africano News24, o hospital confirmou que os pacientes tiveram de ser evacuados. "Várias pessoas presentes foram feridas, incluindo alguns dos nossos funcionários", disse o CEO do hospital, Zenzo Ndabula, em comunicado.

O motivo da explosão ainda está sendo investigado, mas acredita-se que o caminhão, que transportava GLP (gás liquefeito de petróleo, o gás de cozinha) explodiu depois de raspar o teto em uma ponte. "Aparentemente, o caminhão passou por baixo da ponte do trem e ficou preso, e por causa do atrito, explodiu", disse o porta-voz do serviço de emergência, William Ntladi. "O fogo já está sob controle, e mais informações serão divulgadas em breve".