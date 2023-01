SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (4) mostra um passageiro alertando o piloto momentos antes de uma colisão entre dois helicópteros, ocorrida na segunda-feira (2) em Gold Coast, na Austrália.

As imagens, divulgadas pelo site de notícias australiano 7News, mostram quando um dos tripulantes percebe a aproximação da segunda aeronave e chama a atenção de Michael James, que pilotava a aeronave.

Entretanto, não houve tempo suficiente para que o piloto conseguisse se atentar ao que aconteceria. Na sequência do vídeo, é possível ouvir o estrondo do impacto. Vidro das janelas do helicóptero aparecem estilhaçadas e atingindo os passageiros.

Mesmo com a gravidade do acidente, Michael James conseguiu pousar com segurança em um banco de areia. Ele e os outros cinco passageiros a bordo da aeronave sobreviveram.

Já no segundo helicóptero, dos sete passageiros, quatro morreram: o piloto, um casal e uma mulher que viajava com o filho. A criança está internada em estado grave, de acordo com o portal de notícias locais.

Autoridades iniciaram uma investigação para analisar a dinâmica do acidente. De acordo com Angus Mitchell, comissário-chefe da Agência de Segurança dos Transportes da Austrália, a aeronave em que estavam as vítimas fatais havia acabado de decolar e ficou apenas 20 segundos no ar antes de colidir.

A autoridade afirmou ainda que o pouso de emergência realizado pelo piloto Michael James foi uma "conquista notável" e que poderia "ter ocorrido uma situação muito pior" em termos de fatalidades.

Um dos objetivos da investigação é analisar qual o alcance da visibilidade dos pilotos momentos antes do acidente, já que, como o vídeo divulgado mostra, ao menos um deles não havia notado a outra aeronave.