SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O choque entre trens na Linha 3 do Metrô da Cidade do México deixou pelo menos 23 feridos e um morto, segundo autoridades locais. O acidente aconteceu por volta das 13h (horário de Brasília).

O metrô da Cidade do México suspendeu o serviço entre as estações Indios Verdes a Guerrero.

O Secretário de Governo da Cidade do México, Martí Batres, disse que ele e o grupo de resgate local já estão no local do acidente e aponta que 10 feridos foram levados para hospitais, 4 pessoas vivas pressionadas que estão sendo resgatadas e aparentemente uma pessoa morta"

A Procuradoria-Geral da Cidade do México anunciou que iniciou uma investigação após o acidente, conforme informou a CNN en Español.