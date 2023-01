SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A americana Kenya Sloan, 41, venceu duas vezes na loteria em um intervalo de poucos meses. Sloan tinha ganhado US$ 1 milhão em um prêmio de loteria e, meses depois, ganhou US$ 2 milhões em uma raspadinha que custou US$ 20. Ela comprou a raspadinha em outubro do ano passado.

Sloan é de Shelby, uma cidade da Carolina do Norte.

"Eu fiquei parada, em choque, e me senti abençoada. Isso é tudo que posso falar", acrescentou.

Sloan ganhou US$ 1 milhão em agosto, e usou o dinheiro do prêmio para comprar uma casa.

Ela diz que contou para familiares sobre o novo prêmio, e que eles também não estavam acreditando na segunda vitória.

Sloan afirma que pretende usar os US$ 2 milhões para abrir um restaurante próprio.