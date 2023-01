SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Na China, o ano novo será comemorado somente neste domingo (22). Diferentemente do Brasil e de outros países do ocidente, o Ano Novo Chinês não possui uma data anual fixa e segue os padrões de movimento do sol e da lua.

O animal que representará o ano de 2023 é o coelho, o quarto signo no ciclo de 12 animais do zodíaco chinês.

Saiba mais sobre o Ano Novo Chinês:

- Começou a ser comemorado pelo Imperador Yu Shun, também conhecido como o Filho do Céu;

- Grande parte dos historiadores considera que acontece há pelo menos 2.500 anos;

- Também é chamado de Ano Novo Lunar ou Festival da Primavera;

- É definido pelo calendário lunissolar;

- É comemorado na segunda Lua nova após o solstício de inverno;

- É uma das festividades mais populares da China;

- A reunião familiar é uma parte importante da comemoração nas culturas que celebram o Ano Novo Lunar.

12 animais

COELHO É O ANIMAL DE 2023

- O motivo da criação do ciclo zodiacal de 12 anos -representados por 12 animais- permanece um mistério;

- Contos míticos e fábulas apresentam diferentes teorias;

- A ordem desses 12 animais é: rato, boi, tigre, coelho, dragão, cobra, cavalo, ovelha, macaco, galo, cachorro e porco.