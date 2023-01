SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas em um ataque a faca em um trem na Alemanha nesta quarta-feira (25). A informação é de um porta-voz da polícia federal alemã, segundo o qual o suposto agressor foi capturado pelas forças de segurança.

O incidente ocorreu por volta das 15h do horário local (11h no horário de Brasília), quando o comboio que ia de Hamburgo a Kiel se aproximava da estação ferroviária de Brokstedt, cidadezinha com cerca de 2.000 habitantes. O suspeito foi detido quando o veículo chegou à estação, que foi fechada pela polícia.

As autoridades afirmam que as motivações do suspeito ainda não estão claras a essa altura. A condição dos feridos também é incerta.