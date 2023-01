SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Uma empresa de colchões norte-americana anunciou que está oferecendo US$ 1 mil (cerca de R$ 5 mil) para voluntários que aceitem um "desafio" inusitado: comer lanches com queijo antes de dormir.

A Sleep Junkies procura cinco pessoas para um estudo que tem o objetivo de atestar a veracidade da crença de que ingerir laticínios antes de dormir causa pesadelos.

"Também queremos saber, se isso for verdade, se diferentes queijos têm mais efeito do que outros", afirmou a empresa, em um comunicado.

As "cobaias" da pesquisa terão de monitorar o sono e oferecer avaliações por escrito da qualidade do mesmo, bem como do nível de energia experimentado durante o dia. Além disso, também serão requeridos relatórios sobre seus sonhos e pesadelos após o consumo de produtos à base de queijo.

"Também estamos cientes de que não são apenas os pesadelos que podem prejudicar uma boa noite de sono, por isso queríamos ver se havia uma ligação entre os diferentes tipos de queijo e outros sintomas que podem deixar você inquieto", disse Dorothy Chambers, porta-voz da Sleep Junkie.

O estudo terá duração de três meses, ao fim dos quais a recompensa será oferecida aos participantes.

Para ingressar na pesquisa, é necessário ter ao menos 21 anos, possuir algum aparelho capaz de monitorar o sono, ter uma rotina de sono consistente e dormir sozinho durante o período do estudo. A empresa também ressalta que os participantes não podem ser intolerantes à lactose.