SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Zoológico de San Antonio, no estado norte-americano do Texas, está oferecendo, pelo quarto ano consecutivo, uma promoção especial de Dia dos Namorados (comemorado no dia 12 de fevereiro no país) para aqueles que desejem uma vingança simbólica contra um ex-parceiro ou parceira.

Ao doar a partir de US$ 10 (cerca de R$ 50) à instituição, você ganha o direito de batizar uma barata ou roedor com o nome daquela pessoa que partiu seu coração. E o bicho batizado vai servir de refeição a um dos animais do local na sequência.

A oferta também inclui a opção de que o "homenageado" receba um cartão informando de que inspirou o batismo do animal servido como banquete a um dos moradores do parque.

O zoológico promove ainda uma alternativa "vegetariana" e mais barata aos interessados: por US$ 5 (cerca de R$ 25) é possível batizar um vegetal, que também servirá de alimento a um dos animais.

A ação tem o objetivo de arrecadar fundos que serão revertidos à preservação da vida selvagem do Texas e do resto do mundo, de acordo com a instituição.

Os doadores mais generosos ainda recebem um bônus: as pessoas que destinarem US$ 150 (algo na faixa dos R$ 750) receberão um vídeo do zoológico registrando o momento em que o animal (ou vegetal) escolhido vira comida.

As doações são feitas através do site oficial do Zoológico de San Antonio.