SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A longa lista de mentiras de George Santos sobre o próprio currículo ganhou mais um item --a de produtor de musicais da Broadway. A agência de notícias Bloomberg revelou nesta sexta-feira (3) que o parlamentar afirmou a potenciais doadores ter trabalhado no musical "Spider-Man: Turn Off The Dark", o que o produtor do espetáculo nega.

O musical, que esteve em cartaz entre 2011 e 2014, é considerado a produção mais cara da história da Broadway, com orçamento de US$ 75 milhões, trilha sonora assinada por integrantes do U2 e cenas de combate aéreas. O espetáculo foi, no entanto, um fracasso absoluto, e perdeu grandes quantias com problemas técnicos e atores machucados.

Produtor à frente de "Spider-Man", Michael Cohl negou o envolvimento do deputado no musical por meio de um assistente. Já a porta-voz de Santos encaminhou o pedido de comentário da reportagem ao advogado do parlamentar, Joseph W. Murray, que também não retornou o contato da agência.

Eleito em novembro, Santos reconheceu ter enganado eleitores sobre seu histórico educacional e profissional, dizendo que seu único pecado foi ter "embelezado" o currículo. Santos foi empossado apesar de colegas terem pedido investigações sobre seu comportamento e de líderes republicanos em Nova York solicitarem sua renúncia. Com a abertura de investigações, promotores indicaram que estão de olho em Santos.

Há ainda uma acusação de que ele teria enviado emails a apoiadores oferecendo visitas ao Congresso em troca de "doações" de até US$ 500 --o que não é permitido pelas regras da Casa.

No Brasil, o Ministério Público do Rio de Janeiro decidiu reabrir um processo por estelionato, que estava suspenso porque autoridades não conseguiam localizá-lo. A ação corre agora em sigilo.