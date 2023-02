SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Flórida virou reportagem da revista Time, uma das publicações mais influentes dos Estados Unidos.

O periódico chama a estadia dele de "espetáculo bizarro".

A Time ressalta que Bolsonaro deixou o Brasil dois dias antes do fim de seu mandato, rompendo a tradição democrática de passar a faixa para o sucessor.

"O que o ex-presidente do Brasil está fazendo na Flórida com o país dele ?e o próprio futuro dele? envolvido em turbulência?", questiona a reportagem, citando os atos golpistas em Brasília de 8 de janeiro, que destruíram a sede dos Três Poderes.

PRESENÇA DIVIDE POLÍTICOS AMERICANOS

A presença de Bolsonaro nos Estados Unidos também é questionada por parlamentares norte-americanos. "Este é um indivíduo que está basicamente tentando evitar investigações criminais buscando asilo nos Estados Unidos", disse a deputada estadual da Flórida Anna Eskamani à reportagem.

Entretanto, ele recebe apoio de fãs do ex-presidente dos EUA Donald Trump, como Jimmy Levy, figura proeminente do movimento MAGA (sigla para "Make America Great Again", Faça a América Grande Novamente, lema da campanha de Trump em 2016). "Aqui nos EUA, somos tão gratos por você", disse. "Todo mundo que é patriota nos EUA está junto dos patriotas do Brasil".

"Ele está tirando uns dias para clarear a cabeça e aproveitar o turismo nos Estados Unidos por alguns meses antes de decidir qual será seu próximo passo", respondeu a defesa do ex-presidente em nota à revista.