SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, declarou o luto nacional de sete dias devido ao terremoto de magnitude 7,8 que deixou centenas de mortos e feridos.

"Nossa bandeira será hasteada a meio mastro até o pôr do sol do domingo, 12 de fevereiro de 2023, em todas as nossas representações nacionais e estrangeiras", diz o comunicado.

O terremoto que atingiu a Turquia e a Síria também deixou mais de 13,5 mil feridos nos dois países.

As aulas na Turquia foram suspensas até 13 de fevereiro, mas ainda não há um balanço de quantas unidades de ensino foram afetadas no pais.

A decisão foi tomada, segundo o governo turno, levando em consideração as atuais condições climáticas em toda a Turquia -que vive um inverno rigoroso. E pensando, não apensas nas províncias afetadas, mas também naqueles que vão precisar se locomover entre regiões para buscar familiares nas províncias afetadas.

Horas depois do primeiro terremoto, um tremor secundário de magnitude 7,6 atingiu o sudeste da Turquia -4 quilômetros ao sul da cidade de Ekinozu, em Kahramanmaras, região mais atingida pelo primeiro terremoto.

O terremoto foi considerado pelo presidente turco como o mais letal desde 1939, quando cerca de 33 mil pessoas morreram. Porém, em 1999, outro tremor de terra matou ao menos 17 mil pessoas.