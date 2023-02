SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De acordo com as primeiras informações, os atropelamentos aconteceram em dois pontos diferentes, enquanto o motorista tentava fugir da polícia.

Segundo as autoridades locais, oito pessoas foram atropeladas e todas estão hospitalizadas. Duas estão em estado grave. Entre os feridos, há um policial.

O motorista atropelou os pedestres em dois pontos diferentes. Ele começou a acelerar pelas ruas do bairro do Brooklyn, subiu em uma calçada e só foi parou 5 quilômetros depois, na passagem do Brooklyn para Manhattan, após perseguição policial. Ele foi detido.

O comissário do Departamento de Polícia de Nova York, Keechant Sewell, afirmou que "não há indícios" de que o episódio seja um ato terrorista, mas classificou o episódio como um "ato violento" isolado.

O caminhão foi revistado, mas não foram encontrados artefatos ou bombas no veículo.

Nas redes sociais, Fabien Levy, porta-voz do prefeito de Nova York, afirmou que o motorista está sob custódia e não oferece mais riscos.

"Não há ameaças adicionais credíveis neste momento", ele declarou.