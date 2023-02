SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vinte pessoas morreram e 68 ficaram feridas em uma colisão frontal entre um ônibus e um caminhão de transporte de valores na província de Limpopo, norte da África do Sul, informaram as autoridades locais. O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (13).

"Vinte pessoas morreram tragicamente em um acidente, quando um caminhão de transporte de dinheiro perdeu o controle e colidiu de frente com um ônibus que vinha no sentido contrário", informou o Departamento de Transporte em um comunicado.

Segundo o serviço de emergência médica ER24, após a colisão, o ônibus saiu da rodovia e caiu em um rio.

Três passageiros foram achados mortos na beira da estrada e dezesseis foram encontradas sem vida dentro do rio. Outra pessoa foi levada ao hospital local, mas não resistiu.

A maioria dos passageiros mortos ficou presa nas ferragens do ônibus. Ainda não se sabe a exata dinâmica do acidente, mas a ER24 informou que a região sofre com fortes chuvas nos últimos dias.