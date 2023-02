SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Qualquer paz que implique a rendição da Ucrânia às forças invasoras russas "não pode ser uma paz real", disse a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, nesta terça-feira (21), em uma visita a Kiev.

Falando em uma entrevista coletiva ao lado do presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Meloni afirmou que a derrota da Ucrânia também corre o risco de levar à invasão de outros estados europeus, e prometeu apoio militar italiano contínuo a Kiev -este suporte, contudo, não inclui aviões militares.

Meloni acrescentou que a Itália pretende sediar uma conferência internacional sobre a reconstrução da Ucrânia em abril.

Ela também visitou as cidades de Irpin e Butcha, ambas próximas à capital e fortemente atacadas pelas tropas russas. Em Butcha, retomada pela Ucrânia e onde foram encontrados dezenas de corpos de civis, Meloni deixou flores em uma vala comum onde os cadáveres estão enterrados.

A primeira-ministra, que havia prometido visitar a Ucrânia antes do aniversário de um ano da guerra, na próxima sexta-feira (24), chegou a Kiev vinda de trem da Polônia.

A viagem é vista como uma das mais significativas em sua agenda desde que chegou ao poder, em outubro, e ocorre uma semana depois de seu parceiro na coalizão de ultradireita do governo a Itália, Silvio Berlusconi, culpar Zelenski pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

Berlusconi, ex-primeiro-ministro que tem uma amizade de anos com o presidente russo, Vladimir Putin, disse que se ainda liderasse o governo não buscaria um encontro com Zelenski. Segundo ele, se o presidente ucraniano tivesse parado de atacar as duas repúblicas autônomas do Donbass a guerra não teria acontecido.

"Eu julgo este senhor muito, muito negativamente", acrescentou Berlusconi.