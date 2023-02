SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com crise econômica nas mãos e enfrentando baixa popularidade, o presidente da Argentina, Alberto Fernandéz, visitou nesta quarta-feira (22) uma das bases do país na Antártida após 25 anos sem a presença de um chefe de Estado na região. Sob os holofotes no continente gelado, ele anunciou a instalação de laboratórios e, em ano eleitoral, falou sobre "novos começos".

"Do fim do mundo venho falar com vocês sobre novos começos, sobre princípios. Começa um amanhã de paz e prosperidade. Unidos, estamos tornando isso possível", disse Fernandéz, que destacou o trabalho de argentinos em 13 bases na região.

O presidente evitou assuntos da política interna no discurso. Mas, sem citar nomes, criticou o pessimismo de alguns em relação à situação do país. "Vir a este lugar é reconhecer o quanto somos grandes. Muito mais do que alguns defensores do desânimo querem que acreditemos", disse.

Fernández preferiu divagar sobre o tamanho e valores da Argentina, que enfrenta inflação de quase 100% ao ano e registra aumento da pobreza de mais de 40%.

"Aqui, no fim do mundo, pode-se assumir a dimensão da pátria", disse Fernandéz. "A Argentina é um país que se estende de Quiaca [extremo norte] à Antártida. Por que nossa imaginação não presta atenção ao azul profundo do Atlântico sul, ao vento gelado do planalto patagônico, às falésias ou ao gelo do sul?".

O argentino ainda pediu "paz mundial" e alertou sobre a ameaça nuclear que "voltou a pairar diante da humanidade". "Parece que os mortos em Hiroshima e Nagasaki não pesam na consciência dos agressores", disse Fernandéz, sem citar os envolvidos na Guerra da Ucrânia, prestes a completar um ano.

Nesta terça (21), o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou em discurso na Assembleia Federal, o Congresso russo, a suspensão do país no Novo Start, acordo para controle de armas nucleares.

O acordo, vigente desde 2010 e válido em tese até 2026, prevê que tanto EUA quanto Rússia, que detêm 90% do arsenal nuclear mundial de 13 mil bombas atômicas, mantenham em prontidão no máximo 1.550 ogivas do tipo estratégico, aquelas destinadas a arrasar cidades e acabar com guerras.

A Argentina realizará eleições presidenciais neste ano. Em entrevista à Folha de S.Paulo no mês passado, Fernández disse que está certo de que seu sucessor será peronista -e não descarta ser a tentativa pela reeleição. Mas o argentino tem como desafio superar a baixa popularidade. Pesquisa divulgada no ano passado pela Universidade de San Andrés mostrou que o índice de reprovação do atual presidente era de 75%.

Também em janeiro, Fernández se reuniu com Lula na primeira viagem do presidente brasileiro ao exterior desde que assumiu a Presidência pela terceira vez. Eles reforçaram o discurso de retomada de relações na América Latina.

Na mesma toada o argentino disse que o encontro com o petista, na Casa Rosada, representou o início de um laço estratégico mais profundo que "durará muitas décadas". As falas foram permeadas por elogios ao brasileiro e críticas a Jair Bolsonaro (PL) e a seu antecessor, Maurício Macri.