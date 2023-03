SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os dois principais partidos de oposição da Nigéria exigiram a anulação das eleições presidenciais no país, cujos resultados vêm sofrendo uma "manipulação massiva" segundo eles. A demanda foi feita em um encontro de representantes da sigla com a imprensa nesta terça-feira (28), três dias após o pleito, realizado no sábado.

O pedido do Partido Democrático Popular (PDP) e do Partido Trabalhista vem em um momento em que Bola Tinubu, candidato da sigla governista Congresso dos Progressistas, aparece na dianteira da contagem de votos preliminar.

"A eleição está irremediavelmente comprometida, e perdemos completamente a confiança em todo o processo", afirmaram representantes das duas legendas. "Exigimos que estas eleições farsescas sejam imediatamente anuladas", acrescentando a necessidade imediata de uma nova votação.

Um dos principais problemas enfrentados durante o pleito ocorreu devido à implementação de uma nova tecnologia pela Comissão Eleitoral Nacional Independente (INEC, na sigla em inglês). O órgão havia prometido divulgar resultados de cada unidade de votação diretamente em seu website, mas não conseguiu fazê-lo imediatamente.

Isso significou que os resultados tiveram de se coletados diretamente dos centros de contagem pelo país, assim como em votações anteriores.

Há temores de que a frustração com o processo eleitoral leve a tumultos nas ruas. Mesmo antes dos dois partidos de oposição se juntarem, todas as três siglas na dianteira haviam se queixado de irregularidades. Também houve relatos de violência e intimidação, embora não na mesma escala que no pleito anterior.