SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Embaixada da França no Brasil e a Aliança Francesa promoverão na próxima quarta-feira (8), por ocasião do Dia Internacional da Mulher, uma maratona de edição de verbetes para incluir mais perfis de mulheres cientistas na Wikipédia.

Mulheres da ciência e da tecnologia que são autoras de feitos consideráveis e ainda não têm um artigo no site, como as cientistas Andreia Coutinho e Zelia Ludwig e a matemática Eliza Maria, a primeira mulher negra a ter doutorado na área no país, serão contempladas.

A ação, intitulada "Editatona (Wikitathon)", contará com a participação da cientista da computação Nina da Hora, da produtora cultural Marcele Oliveira e da artista Zaika dos Santos, além de editores da Wiki Movimento Brasil.

Todos eles estarão presentes no auditório da Aliança Francesa Botafogo, no Rio de Janeiro, onde será realizado o evento "Desbravadoras". Na ocasião, será lançada uma exposição de arte e a nova temporada do podcast Mentes Pesquisadoras.

Interessados em colaborar com a criação de verbetes também poderão participar virtualmente, por meio de uma sala que será aberta na plataforma Zoom. De acordo com a organização, não é necessário ter experiência prévia, "apenas vontade de aprender".