SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O principal suspeito pelo sumiço da menina britânica Madeleine McCann, Christian Brueckner, não será acusado este ano, afirmou o promotor alemão Hans Christian Wolters, segundo o site britânico Mirror.

Brueckner foi identificado pelas autoridades alemães em 2020, quando foi apontado como "responsável" pelo rapto e homicídio de Madeleine em Portugal em 2007. Ele é acusado de vários crimes sexuais, incluindo abuso sexual de uma menina de 10 anos.

Questionado, o promotor se recusou a explicar o motivo do atraso em levar o caso ao tribunal. Ele afirmou não querer "partilhar os resultados ou o estado atual do processo".

"A investigação está em andamento, mas vai demorar muito mais", afirmou Wolters ao jornal português Expresso. "Talvez não terminemos este ano."

Wolters insistiu se tratar do homem certo, "apesar dos crescentes temores de que ele nunca seja julgado", diz o site britânico.

Em maio do ano passado, o promotor afirmou à imprensa que seus pares estavam "convencidos de que ele é o assassino de Maddie McCann".

"Não há outra pessoa para nós que seja suspeita", afirmou Wolters a respeito do homem de 46 anos, que já cumpre pena por um estupro cometido em setembro de 2005.

O que diz Brueckner?

O suspeito nega envolvimento no desaparecimento de Madeleine. Em uma uma carta escrita da cela, ele disse que a acusação é um "conto de fadas" e reclamou que vinha sendo tratado pior do que Joseph Goebbels, o ministro de Propaganda de Adolf Hitler.

Os investigadores contam com a colaboração de informantes que conheceram Brueckner quando ele morava em Portugal.

Um deles disse ao Mirror no mês passado que os investigadores alemães parecem saber que foi mesmo Brueckner o autor do crime, mas não podem provar.

Falsa Madeleine?

Este ano a alemã Julia Faustyna virou notícia ao afirmar em suas redes sociais acreditar ser Madeleine McCann. Em fevereiro, porém, a polícia polonesa afirmou que a jovem de 21 anos não é a inglesa que sumiu durante viagem da família a Portugal.

De acordo com as autoridades polonesas, a versão da jovem contradiz as investigações. Apesar do caso ainda não ter sido concluído, a discrepância da idade das duas evidenciaria que Julia não é a britânica.