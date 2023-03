SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Begoleã Fernandes, mineiro preso com carne humana na Holanda, disse em um áudio que teria "reagido" a um suposto ataque do também brasileiro Alan Lopes. Begoleã está preso por ser o principal suspeito de ter matado Alan, de 21 anos, a facadas.

O áudio foi obtido pelo portal g1 e transmitido na TV Globo. A mãe de Begoleã confirmou à emissora que a voz do áudio é a voz de seu filho.

Begoleã narra a um amigo que teria sido atraído para uma "emboscada" feita por Alan. O mineiro diz ter sido avisado de que se trataria de uma emboscada, mas não explica por que foi, mesmo assim, à casa de Alan.

Ele cita nomes de outros colegas e diz que "já tem muito tempo que a galerinha dele sabe" que Alan seria canibal. O mineiro afirma que teria reagido com a faca contra Alan, confessando que atacou a vítima.

Relembre o caso

Begoleã foi preso no aeroporto de Lisboa quando tentava viajar para Belo Horizonte. A sua roupa tinha vestígios de sangue. O IML concluiu que a carne em sua mala era de origem humana, mas não tem relação com a morte de Alan, segundo informação da polícia holandesa e da família da vítima, que disse que o "corpo estava inteiro".

Begoleã disse estar com a carne como prova de que Alan era "canibal". A família da vítima nega as acusações e diz que o brasileiro frequentava a casa da família.

A mãe do brasileiro preso disse ter aconselhado Fernandes a fugir para o Brasil. O mineiro é descrito como "perigoso, psicótico e com treino de artes marciais" pelas autoridades holandesas. A avaliação consta em documento encaminhado para a Justiça de Portugal.

Leia a a transcrição do áudio:

"Oh Messias, ora por mim meu irmão, que eu tô beleza, graças a Deus, viu. Mas o que eu passei não foi brincadeira. Ele é canibal. Já tem muito tempo que a galerinha dele sabe, entendeu? O Mark sabia, o Wesley sabia, o Rafael sabia. Só que é uma parada tão bizarra, mas tão, mas tão bizarra que ninguém acredita. Ele pegou um marroquino, decepou o cara dentro do açougue, mano, igual um porco. Ele me mostrou o vídeo e me chamou lá na casa dele para comer um pedaço da carne do cara. Eu fui lá, os meninos tinham me avisado que era uma armadilha para ele me pegar, tá ligado? Já tava avisado disso. A mãe dele tá por Paris, a mãe dele nem ficou por lá pra ele conseguir ter armadilha pra me pegar. Aí na hora que ele tentou me pegar, mano, eu estava com a faca, eu fui, reagi e passei ele, tá ligado? Me ajuda aí mano, pelo amor de Deus."