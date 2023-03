SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) conversou nesta segunda-feira (6) por telefone com o rei Charles 3º, do Reino Unido. Por meio das redes sociais, o petista confirmou que tratou com o monarca sobre o meio ambiente.

Através de sua conta oficial no Twitter, Lula afirmou que conversou com o rei Charles 3º "sobre a vontade de aprofundar parcerias e discussões entre os dois países sobre a questão climática e proteção do meio ambiente".

Este foi o primeiro contato entre os dois líderes desde a volta do petista ao poder.

Era esperado que o monarca convidasse o presidente brasileiro para sua coroação, em seis de maio, mas até o momento não houve a confirmação do convite.

O rei Charles 3º está entre os líderes mundiais que defendem abertamente as pautas em prol do meio ambiente, tema que está entre as prioridades da agenda do governo Lula.

A pauta meio ambiente foi amplamente debatida com outros líderes mundiais desde que o petista tomou posse, no início deste ano. Nos dois primeiros meses de seu mandato, Lula conversou sobre a retomada do investimento no Fundo Amazônia com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e os presidentes dos Estados Unidos e da França, Joe Biden e Emmanuel Macron, respectivamente.

Outro telefonema que marcou a agenda de Lula nos últimos dias foi com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A conversa aconteceu em meio ao esforço do petista em buscar um diálogo entre os ucranianos e a Rússia, com o objetivo de negociar o fim da guerra no leste europeu.