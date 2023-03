BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou nesta segunda-feira (6), com o rei Charles 3º, do Reino Unido, e questões climáticas dominaram a agenda com o sucessor de Elizabeth 2ª.

"Conversei por telefone com o rei Carlos III. Falamos sobre a vontade de aprofundarmos parcerias e discussões entre nossos países sobre a questão climática e proteção do meio ambiente", disse Lula no Twitter.

No post, o presidente se referiu a Charles com a forma como o chefe da família real britânica é conhecido na língua espanhola --Carlos 3º.

Em nota, o governo informou que o petista agradeceu a Charles pelos "cumprimentos pela vitória nas eleições e os comentários positivos a respeito do papel do Brasil na agenda multilateral sobre a mudança climática e de desenvolvimento sustentável".

"O presidente Lula ressaltou ainda a fluidez da agenda bilateral nas áreas de comércio e investimentos, intercâmbio cultural e ciência e tecnologia, ressaltando a cooperação entre Fiocruz e a Universidade de Oxford na produção da vacina Astrazeneca contra a Covid."

Após a posse de Lula, Charles 3º mandou uma carta de felicitações ao petista. No texto, destacou a importância da agenda ambiental do país.

Com a morte da rainha Elizabeth 2ª, em setembro do ano passado, Charles tornou-se o rei. Sua coroação, ato oficial em que assumirá o comando da monarquia, será em 6 de maio.

Charles deve fazer de seu reinado um período de transição entre o da mãe, venerada pela dedicação ao serviço público, e o do filho William, 40, visto como a modernização --e, para alguns, salvação-- da realeza.

O monarca tem envolvimento com a pauta ambiental e social, o que contribuiu para melhorar a sua imagem. Charles era presidente de honra do World Wildlife Fund (WWF), uma das mais influentes ONGs do planeta, além de ter criado em 2010 a International Sustainability Unit, espécie de guarda-chuva de suas iniciativas ambientais.

O ativismo, que inclui um interesse especial pela Amazônia, tornou-se marca registrada ao demonstrar interesse por assuntos que afetam diretamente os súditos, da defesa do ambiente à educação para jovens desfavorecidos, causa que defende por meio da organização Prince's Trust.