SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi acusado de tentar matar os passageiros a bordo de um voo da United Airlines, de Los Angeles a Boston, após tentar abrir a porta de emergência da aeronave, no último domingo (5), nos EUA. Francisco Severo Torres, 33, também agrediu um comissário de bordo com uma colher quebrada.

Após investigação, os comissários alegaram que o norte-americano havia mexido na trava de segurança da porta da saída de emergência. Eles notificaram o piloto que o passageiro era uma ameaça e solicitaram um pouso o mais rápido possível.

Enquanto analisavam a porta, Torres teria se aproximado dos membros da tripulação, dizendo palavras inaudíveis.

Relatos de testemunhas alegam que ele se jogou em direção a um dos comissários com uma colher de metal quebrada, desferindo três golpes no pescoço.

O homem foi levado por policiais assim que a aeronave pousou no Aeroporto Internacional Boston Logan. Ele foi acusado de ameaçar a tripulação do voo e os comissários de bordo com uma arma perigosa.

Em um vídeo postado nas redes sociais, é possível ouvir o suspeito dizendo: "então, onde está a arma da segurança? Estou esperando que eles apontem a arma para mim para que eu possa mostrar a todos que vou morrer".

"Eu vou matar todos os homens neste avião", ele ameaça. Uma imagem mostra seis passageiros em cima de Torres tentando contê-lo.

De acordo com a WCVB, o homem disse aos investigadores que entrou no banheiro do avião e quebrou a colher ao meio para fazer a arma. Então, foi até a cozinha, desarmou a porta e tentou abri-la, sem sucesso. Ele teria admitido saber que, se abrisse a porta, muitas pessoas morreriam.

Em nota, a United Airlines diz: "Graças à ação rápida de nossa tripulação e clientes, um passageiro foi contido depois de se tornar uma preocupação de segurança no voo 2609 da United de Los Angeles para Boston. Temos tolerância zero para qualquer tipo de violência em nossos voos".

A primeira audiência do julgamento de Torres está marcada para quinta-feira (9).