SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram nesta quinta-feira (9) após o colapso de parte de uma mina de potássio no nordeste da Espanha. As mortes foram confirmadas pelo sindicato catalão de trabalhadores.

As vítimas foram identificadas como um geólogo e dois estudantes de mestrado da Universidade Politécnica da Catalunha. Segundo os bombeiros, o trio fazia a revisão de uma máquina instalada na mina quando rochas se desprenderam e os atingiram.

O desabamento de terra ocorreu a cerca de 900 metros de profundidade do solo, pouco antes das 9h do horário local (5h do horário de Brasília), de acordo com os bombeiros. Unidades especializadas foram enviadas para tentar resgatar os indivíduos soterrados, e serviços de emergência compostos por uma equipe médica e por psicólogos compareceram ao local em dois helicópteros.

Antes da confirmação das mortes, o chefe do departamento do Interior do governo regional, Joan Ignasi Elena, havia afirmado que os demais funcionários do local foram evacuados.

A mina fica em Súria, a cerca de 80 quilômetros ao norte de Barcelona. Operada pela ICL Iberia, filial espanhola do grupo israelense ICL, é uma das maiores jazidas de potássio da Europa Ocidental.

O conglomerado empresarial havia confirmado a ocorrência de um acidente subterrâneo em comunicado à imprensa divulgado antes da ratificação dos óbitos. A empresa não respondeu, porém, a pedidos de comentário sobre o incidente da AFP.

Dois mineiros morreram nesta mesma mina em dezembro de 2013, depois que o teto de uma galeria colapsou. Segundo um funcionário do departamento de negócios da Catalunha, Roger Torrent, o local havia passado por uma inspeção de segurança no mês passado.