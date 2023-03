SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos oito pessoas morreram após dois barcos com migrantes de nacionalidades não identificadas naufragarem na costa de San Diego, no estado americano da Califórnia, neste fim de semana, informaram equipes de emergência na noite deste domingo (12).

O acidente teria ocorrido com barcos de pesca na costa de Black's Beach, e as operações de resgate tiveram início na noite de sábado (12), após uma pessoa, que falava espanhol, ligar para o serviço de emergência de San Diego pedindo ajuda.

O chefe da divisão de salva-vidas local, James Gartland, disse que essa se trata de uma das piores tragédias de contrabando de imigrantes da história da Califórnia. Autoridades dizem não saber a nacionalidade das vítimas, mas afirmam que todas eram adultas.

As condições climáticas prejudicaram os esforços de resgate e também podem ter propiciado o acidente. A Guarda Costeira americana e as equipes locais seguem as buscas, mas ainda não foi divulgado um número estimado de desaparecidos no mar.

As Américas têm assistido ao aumento do número de acidentes que deixam migrantes mortos ou desaparecidos. Desde 2014, mostra monitoramento da OIM (Organização Internacional para Migrações), braço da ONU para o tema, 7.500 morreram ou desapareceram na região em episódios como afogamentos ou acidentes de ônibus.

O ano de 2022 registrou cifra recorde, com mais de 1.330 vítimas na região. Acidentes na costa oeste dos EUA, onde está a Califórnia, no entanto, são menos comuns. A maior parte dos casos está concentrada na fronteira do país com o México e no mar do Caribe.

Ainda assim, segundo o capitão James Spitler, comandante do setor da Guarda Costeira dos EUA em San Diego, o número de casos de tráfico humano envolvendo migrantes na região tem crescido desde 2017.

"Não são necessariamente pessoas tentando encontrar uma vida melhor", afirmou ele. "Isso faz parte de um esforço de organização criminosa transnacional para contrabandear pessoas para os EUA. Elas são traficadas para trabalho e atividades de exploração sexual."

O governo de Joe Biden, a despeito de ter prometido mudar a política migratória adotada pelo ex-presidente Donald Trump quando assumiu a Casa Branca, tem endurecido as medidas, tornando mais difícil para migrantes o processo de solicitação de asilo no país.