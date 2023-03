BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Pelo menos 11 pessoas morreram em uma explosão causada por acúmulo de gases dentro de uma mina de carvão na cidade de Sutatausa, na Colômbia. Outros 10 trabalhadores continuam presos abaixo da terra.

A explosão ocorreu na noite desta terça-feira (14) e foi divulgada pelo governador do departamento de Cundinamarca nesta quarta (15). Segundo Nicola Garcia, os mineiros presos estão a 900 metros de profundidade, o que dificulta a busca dos mais de cem socorristas mobilizados para a ação.

"Cada minuto que passa é menos tempo de oxigênio", disse o governador à Blu Radio, lamentando que será "muito difícil" encontrar os trabalhadores com vida.

O acidente aconteceu na área rural de Sutatausa, localizada a cerca de 75 quilômetros ao norte da capital Bogotá, e afetou seis minas que se comunicam entre si ?todas têm autorização de funcionamento. Uma faísca gerada pelo atrito de uma picareta teria causado a explosão.

Duas pessoas já haviam sido resgatadas e sete conseguiram escapar sem ajuda.

"Estamos fazendo todos os esforços com o governo de Cundinamarca para resgatar as pessoas que estão presas com vida", escreveu o presidente Gustavo Petro em seu perfil no Twitter. "Deixo um abraço de solidariedade para as vítimas e seus familiares."

Explosões desse tipo são comuns na Colômbia, tanto nas minas de carvão e ouro a céu aberto quanto nas subterrâneas. Muitas delas operam de forma ilegal ou informal, sem medidas de segurança adequadas.

O mais grave exemplo recente ocorreu em junho de 2010, quando 73 pessoas morreram após uma explosão numa mina de carvão em Amagá, cidade do departamento de Antioquia situada no noroeste do país.