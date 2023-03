SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma rara manifestação em tom crítico à Venezuela, o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou nesta terça-feira (21) "preocupação" com a situação dos direitos humanos no país vizinho.

A declaração foi dada pelo ministro André Simas, diplomata que cuida da área, durante sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra. Ele comentava relatório feito sobre o país pelo Alto Comissário de Direitos Humanos das Nações Unidas, o austríaco Volker Turk.

"O Brasil agradece ao Alto Comissário pelo informe e compartilha de sua preocupação pela situação dos direitos humanos na Venezuela", afirmou Simas.

O diplomata acrescentou que o país segue "de perto" a questão dos direitos humanos e "reitera a disposição em cooperar para desenvolver iniciativas conjuntas no país".

Ao mesmo tempo, elogiou o governo de Nicolás Maduro por ter permitido acesso de Turk a opositores e membros da sociedade civil durante visita à Venezuela no final de janeiro.

Críticas à ditadura de Maduro eram comuns durante a Presidência de Jair Bolsonaro (PL). Desde que Lula assumiu, no entanto, o Brasil tem buscado se colocar como um mediador na crise no país vizinho. No início do mês, o assessor internacional Celso Amorim esteve em Caracas para conversar com Maduro e alguns opositores.