BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O primeiro grande incêndio florestal do ano na Espanha atingiu a região de Valência. Segundo autoridades da região, as chamas já destruíram mais de 3.000 hectares (30 km²), área equivalente a quase 4.300 campos de futebol.

Além disso, o incêndio já obrigou cerca de 1.500 pessoas a abandonar suas casas.

Mais de 500 bombeiros, com o apoio de aviões e helicópteros, trabalharam durante toda a noite de quinta (23) e ao longo desta sexta para combater o incêndio próximo à aldeia de Villanueva, no leste do país. Oito comunidades foram evacuadas, disse Gabriela Bravo, conselheira de Justiça, Interior e Administração Pública do governo regional valenciano.

De Bruxelas, na Bélgica, o presidente espanhol Pedro Sánchez comentou a situação: "Esses incêndios, em meses tão prematuros, não deixam de ser uma prova a mais da emergência climática que vive a humanidade".

Ele pediu "máximo cuidado" e prometeu "colocar todos os recursos ao alcance" das equipes de combate ao fogo.

Bravo disse que as chamas se aproximam do parque natural da Serra de Espadán. A região mais preocupante localiza-se ao redor de Montanejos, uma cidade turística que estava com hotéis lotados e que teve que ser desocupada preventivamente, informou à rádio pública RNE o prefeito do município, Miguel Sandalinas.

O sul do continente europeu passa por um inverno excepcionalmente seco, o que reduziu a umidade do solo na região e levantou temores de uma repetição dos incêndios de 2022. No último ano, cerca de 785 mil hectares (7.850 km²) foram destruídos no continente.

De acordo com estatísticas da Comissão Europeia (EC), a cifra representa mais do que o dobro da média anual dos últimos 16 anos.

Apenas no ano passado, 493 incêndios destruíram um recorde de 307 mil hectares (3.070 km²) de terra na Espanha, segundo sistema da Comissão que reúne informações sobre incêndios florestais.

Segundo a agência meteorológica Aemet, o clima tende a ficar ainda mais seco e quente na primavera europeia ao longo da costa mediterrânea do nordeste da Espanha. Incêndios fora de temporada estão se tornando cada vez mais comuns na região, disse a ministra do Meio Ambiente do país, Teresa Ribera.

Falta de chuva e temperaturas elevadas durante o inverno foram destaque de um relatório da EC divulgado neste mês. Alertas de seca foram direcionados para o sul da Espanha e o norte da Itália, além de países como França, Irlanda, Grã-Bretanha, Grécia e partes do leste europeu.

"Há todos os motivos para temer que também neste ano haverá eventos numerosos e generalizados", disse à agência de notícias Reuters Lorenzo Ciccarese, pesquisador do Instituto Superior de Proteção e Pesquisa Ambiental (Ispra), em Roma.

O relatório também alertou que os baixos níveis de água podem afetar setores estratégicos dos países, incluindo a produção da agricultura e as usinas de energia hidrelétrica. A seca na Espanha provavelmente também afetará a produção de azeite na União Europeia, que pode cair pela metade em 2022 e 2023 em relação à temporada anterior.