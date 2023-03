SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Filadélfia, nos Estados Unidos, vai pagar US$ 1.000 (cerca de R$ 5.250) por mês para as moradoras da cidade que engravidarem.

Este é um programa piloto do governo da Filadélfia. Cerca de 250 grávidas vão receber o dinheiro.

O dinheiro pode ser usado como as mulheres preferirem. Quem participar do programa vai receber benefícios como conselhos financeiros, visitas, suporte para amamentação e doulas.

Podem participar do programa grávidas que tenham renda familiar menor do que US$ 100 mil por ano. Também é preciso morar em um dos seguintes bairros: Cobbs Creek, Strawberry Mansion ou Nicetown-Tioga.

O programa deve começar no início de 2024. A expectativa é de que programa pague valor mensal por 18 meses para as mulheres.

PROGRAMA COMBATE MORTALIDADE INFANTIL

O programa tem como objetivo reduzir a mortalidade infantil na cidade. A Filadélfia é a cidade com maior mortalidade infantil até um ano de idade.

A ideia é diminuir taxas de mortalidade infantil e diminuir disparidades raciais.

O governo diz que pretende conseguir US$ 6 milhões para lançar o programa. Até o momento, tem US$ 3 milhões, dinheiro doado do Banco Philly Joy.